Arbeitsloser Steffi wird Bürgergeld abgelehnt: "Die raffen das einfach nicht!"

Bremen - Weil das Jobcenter ihr Leistungen kürzt beziehungsweise komplett verweigert, steht Steffi (42) vor dem finanziellen Kollaps. Nicht nur die Kündigung ihrer Wohnung steht kurz bevor. Sie denkt in ihrer Not sogar an den Verkauf ihres geliebten Haustiers.

In ihrer Verzweiflung denkt Steffi (42) an den Verkauf der Hunde. Ihr Verlobter Heiko (36) ist fassungslos. © RTLZWEI

Steffi hat einen Ablehnungsbescheid ihres Bürgergeld-Antrags erhalten. Grund sei ein anonymer Hinweis, dass sie und ihr Verlobter Heiko (36) zusammenleben und eine Bedarfsgemeinschaft bilden, was die Arbeitslose in der RTLZWEI-Doku "Hartz Rot Gold" aber dementiert.

Heiko wurde zur Einreichung erforderlicher Unterlagen aufgefordert, um das Gegenteil zu beweisen. Dem kam der Lkw-Fahrer aber nicht vollumfänglich nach, schickte seine Meldebestätigung nicht ein. "Die raffen das einfach nicht, ich wohn' hier nicht", beteuert er. Heiko sträube sich gegen die Auskunft, weil er glaubt, für seine Partnerin aufkommen zu müssen.

"Mir ist nicht mehr zum Lachen zumute", sagt die gelernte Köchin und Pflegehelferin. Sie steht kurz davor, ihre Zweizimmer-Wohnung in Bremen-Gröpelingen zu verlieren.

"Das Jobcenter weiß, dass ich nächsten Monat aus meiner Wohnung fliege", erzählt Steffi mit Tränen in den Augen und gebrechlicher Stimme. Denn die Vermieterin akzeptiert keine weiteren Ausnahmen und wolle der 42-Jährigen kündigen, wenn sie nicht bezahlt.