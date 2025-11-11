Arbeitsloser Steffi wird Bürgergeld abgelehnt: "Die raffen das einfach nicht!"
Bremen - Weil das Jobcenter ihr Leistungen kürzt beziehungsweise komplett verweigert, steht Steffi (42) vor dem finanziellen Kollaps. Nicht nur die Kündigung ihrer Wohnung steht kurz bevor. Sie denkt in ihrer Not sogar an den Verkauf ihres geliebten Haustiers.
Steffi hat einen Ablehnungsbescheid ihres Bürgergeld-Antrags erhalten. Grund sei ein anonymer Hinweis, dass sie und ihr Verlobter Heiko (36) zusammenleben und eine Bedarfsgemeinschaft bilden, was die Arbeitslose in der RTLZWEI-Doku "Hartz Rot Gold" aber dementiert.
Heiko wurde zur Einreichung erforderlicher Unterlagen aufgefordert, um das Gegenteil zu beweisen. Dem kam der Lkw-Fahrer aber nicht vollumfänglich nach, schickte seine Meldebestätigung nicht ein. "Die raffen das einfach nicht, ich wohn' hier nicht", beteuert er. Heiko sträube sich gegen die Auskunft, weil er glaubt, für seine Partnerin aufkommen zu müssen.
"Mir ist nicht mehr zum Lachen zumute", sagt die gelernte Köchin und Pflegehelferin. Sie steht kurz davor, ihre Zweizimmer-Wohnung in Bremen-Gröpelingen zu verlieren.
"Das Jobcenter weiß, dass ich nächsten Monat aus meiner Wohnung fliege", erzählt Steffi mit Tränen in den Augen und gebrechlicher Stimme. Denn die Vermieterin akzeptiert keine weiteren Ausnahmen und wolle der 42-Jährigen kündigen, wenn sie nicht bezahlt.
Hartz Rot Gold: Steffi stellt Hündin bei eBay Kleinanzeigen ein
Rechnungen in Höhe von 1400 Euro sind aktuell offen. Immerhin für ihre Handyrechnungen wurde ihr Aufschub gewährt.
"Ich weiß nicht, wie es finanziell weitergehen soll. Ich kann nicht nur auf seiner Tasche liegen", weint Steffi. Darum stellt die Bremerin sogar Beagle-Hündin Emma bei eBay Kleinanzeigen ein - für 650 Euro. "Es geht nicht mehr, ich hab nicht mal mehr Hundefutter da." Die 14-jährige Luna könne sie aufgrund ihres hohen Alters nicht abgeben, "die stirbt".
Steffi ist komplett verzweifelt: "Ich muss ja irgendwie meine Sachen bezahlen. Nur durch das scheiß Jobcenter habe ich Kosten, die ich irgendwie bewältigen muss."
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI