Traurige Prognose bewahrheitet sich: TV-Punker (†51) ist tot

Von Nico Zeißler

Hamburg - Dass Punker Asterix (†51), der auch Opa genannt wurde, seine Alkoholsucht besiegen müsste, um noch ein möglichst langes Leben vor sich zu haben, war aufgrund seines Gesundheitszustands klar. Schon vor einigen Monaten kapitulierte sein vom Alkohol gezeichneter Körper aber. Kumpel Paddy (42) hatte es geahnt.

Paddy (42) hatte schon länger vermutet, dass sein alkoholkranker Kumpel bald sterben könnte. © RTLZWEI Während seine Freundin Lausi (34) gerade auf Alkoholentzug ist, will sich Paddy ablenken, um von der Flasche wegzukommen. Und auch bei Kumpel Opa, dem er sein Zimmer in der gemeinsamen Hamburger WG zur Verfügung gestellt hat, gibt es Neuigkeiten. "Der hat jetzt sogar eine Betreuerin, ist besser für ihn. Denn wenn er so weitermacht, wird er dieses Jahr nicht überleben", prognostiziert Paddy. Der gebürtige Dresdner soll leider Recht behalten. Bereits im März ist Opa gestorben, wurde nur 51 Jahre alt. Via gofundme.com wurde Geld für eine Seebestattung gesammelt, die er sich gewünscht hatte. In den aktuellen Folgen der RTLZWEI-Doku "Hartz Rot Gold" ist der Punker noch zu sehen.

Opa, der auch als Asterix bekannt wurde, ist als 51-Jähriger gestorben. © gofundme.com

Hartz Rot Gold (RTLZWEI): "Man hat 'ne warme Bude, man lebt in den Tag hinein"