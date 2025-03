Baby weg, Jessica sauer aufs Jugendamt: "Klären, ob sie mit ihrem Arsch in Wallung gekommen ist"

Olaf (53) und Jessica (38) kämpfen um ihren Sohn Josch. © RTLZWEI

Bei den Hamburgern steht in neuen Folgen der RTLZWEI-Sendung "Hartz Rot Gold" eine Anhörung beim Amtsgericht an. Es geht darum, ob der in einer Pflegefamilie lebende vier Monate alte Josch zurück zu seinen Eltern darf.



Olaf begleitet seine Verlobte zwar, weiß aber nicht, ob er mit in die Verhandlung darf. Denn er hat seine Vaterschaft immer noch nicht anerkannt.

"Dass das jemand anderes für uns entscheidet, ist nicht leicht. Man kommt sich wie ein kleines Kind vor, dass man gar nichts mehr zu melden hat", sagt der 53-Jährige, der die Förderschule besucht hatte.

Kurz vor knapp sucht Jessica die ÖPNV-Verbindung raus. Sie hat Angst, zu spät zu kommen, "weil das kommt nicht gut".

Sie werde "sauer, wenn es schlecht ausfällt, was ja verständlich ist, weil man alles gemacht und getan hat, was sie wollten", so die 38-Jährige. Das stimmt nicht ganz. Das Angebot, mit Josch vorübergehend in ein Mutter-Kind-Heim zu ziehen, wurde abgelehnt. Und auch gegen eine Erziehungshilfe weigerte sich das Bürgergeld beziehende Paar.