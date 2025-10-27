Punker Paddy bei Jobcenter-Termin: "Hab gelernt, wie man den Staat bescheißen kann"

Hamburg - Seit vielen Jahren sind Lausi (34) und Freund Paddy (42) arbeitslos, leben in den Tag hinein, ändern regelmäßig ihren Wohnort. Jetzt will der 42-jährige Punker etwas an seiner Situation ändern. Und bekommt Gegenwind von seiner Partnerin.

Paddy (42, r.) wundert sich über seinen Jobcenter-Termin. © RTLZWEI

Aktuell leben die Bürgergeld-Empfänger in einer WG in Hamburg-St. Pauli. Für Paddy steht ein Termin beim hiesigen Jobcenter an.

Seine Fallmanagerin habe ihn unter anderem für einen zweistündigen Kurs über Chancen und Risiken einer Selbstständigkeit angemeldet.

Nach dem Termin grinst der 42-Jährige. Zwar sei größtenteils Englisch und Ukrainisch gesprochen worden, aber: "Ich hab' gelernt, wie man den deutschen Staat bescheißen kann, weil die Fördermittel brauchst du nicht zurückbezahlen."

Die daneben mit einem Stück Pizza sitzende Lausi verzieht ihr Gesicht: "Was willst du denn jetzt 'ne Selbstständigkeit? Lass doch erst mal normal auf eigenen Füßen stehen", sagt die seit neun Jahren Arbeitslose in der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz Rot Gold".