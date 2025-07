Sächsische Punker müssen schnorren: "Noch fix das Bier austrinken"

V.l.n.r.: Opi (51), Paddy (39) und Lausi (33) schnorren am Grazer Hauptbahnhof. © RTLZWEI

Ananas hat das angereiste Trio aus der WG seiner Freundin geworfen. "Abgeschoben zu werden und sich allein zu kümmern, hat für uns nichts mit Urlaub zu tun", ist Paddy sauer. Der gebürtige Dresdner ist sich sicher: "Hier fahr ich nicht wieder hin!" Zudem werde man als Punker blöd angeschaut. "Die Leute kennen das nicht. Ich will so schnell wie möglich weg."

Es soll zurück in ihre Berliner Kommune gehen, wo sie mit anderen Wohnungslosen in einem kleinen Wohnpark zusammenleben. Aber für die Zugtickets fehlt noch Geld.

"Wir versuchen in Richtung Hauptbahnhof unser Glück, bisschen was zusammen zu schnorren und mal gucken, ob wir eine Pappe finden, dass wir da was drauf schreiben", kündigt Lausi an.

Die Freunde packen ihre Sachen zusammen, Lausi sitzt aber noch auf dem Boden: "Ich wollte noch fix das Bier austrinken."