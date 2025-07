Sohn vom Jugendamt "entfernt": Jessica schiebt leeren Kinderwagen durch die Gegend

Olaf (53) und Jessica (38) müssen endgültig den Verlust ihres Sohnes verkraften. © RTLZWEI

Wegen Kindeswohlgefährdung kam Josch in die Obhut des Jugendamts. Zwischenzeitlich hatte das Paar ihren Sohn auch zur Adoption freigegeben, diese Entscheidung später rückgängig machen wollen.

Olaf hat zudem bis heute die Vaterschaft nicht anerkannt. Eine Unterbringung in ein Mutter-Kind-Heim, das die Inobhutnahme gestoppt hätte, wurde abgelehnt, auch eine Erziehungshilfe wollten die Hamburger nicht. Alles Punkte, die zu einer Rückführung ihres Kleinen hätten führen können.

Nun wird Josch dauerhaft in einer Pflegefamilie unterkommen, wie in einer neuen Folge "Hartz Rot Gold" (RTLZWEI) berichtet wird. Die "hochnäsigen" Pflegeeltern können Jessica und Olaf - wenig überraschend - so gar nicht leiden. Die Bürgergeld-Empfänger haben Angst, dass auch Josch so werden könnte.

Das Gutachten zur dauerhaften Unterbringung bei den Pflegeeltern ist Dutzende Seiten lang. Zu viel für die 38-Jährige: "Ich bin bis zur Seite 7 gekommen und dann wurde mir schlecht, weil auch viele Lügen drin stehen." Es seien Zitate aufgeführt, "die wir nie gesagt haben, damit man uns das Kind wegnehmen kann".