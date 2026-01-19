Bärbel trauert um geliebten Gino: "Konnte ich mich nicht zusammenreißen, da kamen die Tränen"

Rostock - Große Trauer bei Bärbel (64). Die Reinigungskraft hat sich schweren Herzens dazu entschlossen, ihren Hund Gino einschläfern zu lassen. So traurig es ist, es war wohl die richtige Entscheidung.

Bärbel (64) trauert um ihren Hund. © RTLZWEI

Als Bärbel ins Wohnzimmer ihrer Plattenbauwohnung kommt, bellt Gino (12) sie an. "Krank, aber große Klappe hast du trotzdem noch", stellt die 64-Jährige in den neuen Folgen "Hartz und herzlich" fest. "Ihm geht es sehr schlecht, der macht nur noch überall hin." Aber Bärbel ist ihrem vierbeinigen Freund nicht böse: "Er kann ja nichts dafür."

Gino liege nur noch auf dem Sofa, fresse und trinke seit zwei Tagen nichts. Auch eine Gassirunde hatte der Yorkshire Terrier zuletzt nicht mehr eingefordert.

Bärbel sieht sich zum Handeln gezwungen: "Erst haben wir meinen Tierarzt angerufen, der ist krank. Dann haben wir einen anderen in Groß Klein angerufen, die haben so viel Arbeit. Dann hat Jasmin einen anderen angerufen, der dann hier vorbeigekommen ist", berichtet sie über die Hilfe ihrer Schwiegertochter.

Gemeinsam mit dem Veterinär habe man sich dann entschlossen, den unter angeschwollenen Lymphknoten leidenden Gino zu erlösen. "Er hat sich gar nicht mehr gewehrt. Er hat eine Spritze gekriegt, da war er bewegungsunfähig und die zweite ist die, wo das Herz total stehen bleibt."

Nach neun Jahren ist der Vierbeiner nun im Himmel angekommen. Sogar ihr Chef habe sein Beileid bekundet. "Da konnte ich mich nicht zusammenreißen, da kamen mir die Tränen." Und das wird jeder Tierbesitzer so gut nachvollziehen können.