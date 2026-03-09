GZSZ: Als Laura diese Worte ausspricht, geht John ein Licht auf

Berlin - Dieses Geständnis bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " hat es in sich: Laura rückt gegenüber John endlich mit der Sprache raus und schenkt ihm reinen Wein ein.

Zoe und John liefern sich einen erbitterten Sorgerechtsstreit. © RTL / Rolf Baumgartner

Um ihre Erzfeindin Zoe weiter unter Druck zu setzen, greifen Laura und Jo Gerner zu drastischen Mitteln. Die beiden inszenieren kurzerhand das Verschwinden von Clara. Der perfide Plan soll die intrigante Ex-Agentin aus der Reserve locken.

Was die beiden dabei allerdings in Kauf nehmen: Auch John gerät in absolute Panik, weil er glaubt, die gemeinsame Tochter mit der früheren Profikillerin könnte wirklich in Gefahr sein.

Von Anfang an fühlt sich Laura mit der Aktion alles andere als wohl. Schließlich weiß sie genau, wie sehr John an seiner kleinen Tochter hängt und dass er das alleinige Sorgerecht will. Zudem möchte er seine mörderische Ex-Affäre loswerden. Indes plagen Laura Gewissensbisse.

Die GZSZ-Wochenvorschau zeigt bereits die emotionale Szene zwischen dem Club-Besitzer und seiner Frau, die Zoe eine Trennung vorspielten. "Als ob ich mich darüber freue, dass meine Tochter plötzlich verschwindet", redet sich der Koch beim Betreten der gemeinsamen Wohnung in Rage und schleudert seiner besseren Hälfte entgegen: "Bist du noch ganz dicht?"

Laura versucht, die Wogen zu glätten, dass das nichts Neues sei. Doch John ist nicht zu beruhigen und befürchtet, dass Zoe die Situation ausnutzt: "Am Ende dreht sie es so, dass ich davon profitiere, oder was? Dass ich einen Grund habe, Clara bei mir zu behalten."