"Hartz und herzlich"-Drama geht weiter: Erst stirbt Lisa (†16), jetzt ist auch die Mama weg

Am 23. November 2022, drei Tage nach ihrem 16. Geburtstag, starb Lisa mutmaßlich an ihrer Diabetes-Erkrankung. Marina und Florian wollten und mussten sich dennoch in all der Trauer um ihre fünf noch daheim lebenden Kinder kümmern.

Doch dann, ein halbes Jahr nach dem schmerzlichen Verlust, der Schock: "Marina hat mich und die Kinder sitzen gelassen", erzählt Florian in einer aktuellen Folge der RTLZWEI-Sozialdoku.

Schuld daran hat der 41-Jährige selbst. "Ich hab Scheiße gebaut, hatte letztes Jahr was mit 'ner anderen. Das ist nach Lisas Tod rausgekommen." Trotz des Seitensprungs habe man die Krise eigentlich überwunden und zur Normalität zurückgefunden, so der Security-Mitarbeiter.

"Vor ein paar Wochen haben wir uns aber gezofft und am nächsten Morgen, nachdem sie die Tiere gemacht und den Großen zur Arbeit gefahren hat, hab ich mitbekommen, dass sie ihre Sachen gepackt hat und ist dann weg", erzählt er über seine Frau, die vier Kinder in die Ehe gebracht hat und mit der er drei eigene zeugte.