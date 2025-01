Alleinerziehende Bürgergeld-Bezieherin im Shopping-Rausch: "Habe mich bisschen verschätzt"

Kassel - Erstmals werden im Rahmen der RTLZWEI-Sozialdoku " Hartz und herzlich " einige Bewohner aus der hessischen Großstadt Kassel begleitet. So auch Lisa (32), die alleinerziehend mit zwei Kindern lebt, Bürgergeld bezieht, aber wieder arbeiten möchte.

Lisa (32) ist alleinerziehend und Bürgergeld-Empfängerin. © RTLZWEI

Mit ihren zweieinhalbjährigen Zwillingen Luan und Luna lebt Lisa im Stadtteil Brückenhof. In ihrer Schwangerschaft habe ihr Ex sie verlassen, erzählt sie. Damals kam raus, dass er ihr mit ihrer besten Freundin fremdgegangen war. "Andere Sachen waren ihm wichtiger als die Kinder, die in meinem Bauch wachsen."

Schon seit drei Jahren ist Lisa auf sich gestellt, muss die Situation mit ihren beiden Kindern allein meistern - auch finanziell.

Vor Kurzem ist ihr Trockner kaputtgegangen. Geld für einen neuen ist nicht da. Aber für andere Dinge. "Ich habe die Prioritäten anders gesetzt und den Kindern die Kleiderschränke vollgemacht." 450 Euro habe sie hingeblättert. "Das ist die Hälfte vom Hartz-IV-Satz. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt, es waren aber so viele schöne Angebote."

In mehreren Größen kaufte sie für die Kids ein, da sie nicht weiß, wann die Wachstumsschübe kommen.