Kündigung wegen Krankenschein nach nur zwei Arbeitstagen: "Womit hab ich das verdient?"
Hamburg - Drunter und drüber geht es bei Oli (55) in Hamburg-Veddel. Kurz nach seinem Jobstart bei einer Zeitarbeitsfirma wird er gekündigt und kommt mit der Gehaltsabrechnung nicht klar. Und dann wird auch noch Partner Ricky (50) ins Krankenhaus eingeliefert.
Oli hat ein Schreiben seines Arbeitgebers im Briefkasten gehabt. "Ich dachte, das wäre die Gehaltsabrechnung", erzählt der Lagerist in der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich". Vielmehr handelte es sich aber um die Kündigung in der Probezeit.
Nach nur zwei Arbeitstagen war Oli eine Woche krankgeschrieben. Und als er wieder zurück war, habe er nicht das Gefühl gehabt, der Ausfall werde ihm übel genommen. "Die hätten mir das ja sagen können, dass das nicht gut war. Keiner hat einen Hinweis gegeben. Womit hab' ich das nur verdient?"
Immerhin wurde er nicht fristlos gekündigt, sondern darf noch wenige Wochen weiterarbeiten.
Das will er aber nicht, wenn er jetzt schon weiß, dass es ohnehin nicht weitergeht. Das macht sich aber schnell auf dem Konto bemerkbar.
Hartz und herzlich: Ricky mit Schlaganfall-Verdacht im Krankenhaus
In einem weiteren Brief kriegt Oli seine Gehaltsabrechnungen für zwei Monate. "Ich habe einmal 601,35 Euro und einmal 9,33 Euro bekommen", rätselt der gebürtige Ruhrpottler. Bereits ausgezahlt seien laut dem Schreiben aber rund 811 Euro. Als Minusbetrag werden etwa 210 Euro aufgeführt. "Ich werde da nicht schlau draus."
Ein Anruf bei der Zeitarbeitsfirma schafft Klärung. Diese zahlt bei Krankheit nämlich kein Gehalt. Und schon gar nicht bei unentschuldigtem Fehlen, wie es nach der Kündigung der Fall war.
Hinzu kommt jetzt auch noch die Sorge um Ricky. Dieser sei kreidebleich von einem Toilettengang gekommen und habe den Verdacht eines Schlaganfalls geäußert, woraufhin er ins Krankenhaus gebracht wurde.
"Seine linke Seite war am zittern, und er konnte nicht mehr richtig sprechen", erinnert sich sein Freund. Doch ein Schlaganfall kann nicht diagnostiziert werden. Eine Auffälligkeit am Herzen muss aber noch gecheckt werden.
Sendehinweis: Neue Folgen "Hartz und herzlich - Hamburg" strahlt RTLZWEI immer dienstags, ab 20.15 Uhr, aus. Bei RTL+ findet Ihr sie jeweils eine Woche vorher im Stream.
Titelfoto: RTLZWEI