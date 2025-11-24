Lea (20): Spaßiger Schwangerschafts-Test wird zur bitteren Realität
Mannheim - Der alleinerziehende Florian (43) bereitet Frühstück für sich und seine schwangere Tochter Lea (20) vor. Und die hat gleich noch weitere große News im Gepäck.
Die 20-Jährige ist aktuell wegen Schwangerschaftsproblemen krankgeschrieben. Dass Florians älteste Tochter überhaupt ein Baby bekommt, erfuhr sie zufällig.
Sie sei mit einer Freundin unterwegs gewesen, die selbst kurz vor der Entbindung stand. Da Leas Periode zu diesem Zeitpunkt wieder einmal ausblieb, machten die Mädels einen Schwangerschaftstest. Neben ihrer Freundin hatte aber auch Lea ein positives Ergebnis.
Ein kleiner Schock, denn eigentlich wollte sie nicht vor ihrem 30. Lebensjahr ein Baby bekommen. "Mein Freund hat sich gefreut, seine Mom hat gesagt 'Dann ist es jetzt halt so'", berichtet die Zahnspangenträgerin in einer neuen Folge "Hartz und herzlich" (RTLZWEI).
Die im dritten Monat Schwangere kann noch gar nicht so ganz fassen, was in ihrem Körper gerade abgeht. "Es ist schon verrückt, dass ein kleines Wesen in mir wächst. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das irgendwann da rauskommen soll."
Hartz und herzlich: Florian "sprachlos" über Leas Verlobung
Nicht nur über die Schwangerschaft seiner ältesten Tochter darf sich der alleinerziehende Florian freuen. Er erfährt beim Frühstück auch von der Verlobung. "Ei, ei, ei, ei, ei. Ich bin sprachlos, aber freue mich für euch. Ihr seid ja schon lange zusammen."
Noch wissen Lea und ihr Freund nicht, welches Geschlecht der baldige Erdenbürger haben wird. Sie wünscht sich ein Mädchen, er sich einen Jungen.
Sollte sich Leas Wunsch erfüllen, steht in Sachen Namen schon etwas fest. "Lisa oder Marie, in welcher Form auch immer, soll vorkommen." Es ist dann ein Andenken an ihre vor eineinhalb Jahren verstorbene Schwester Lisa-Marie (†16), die vollkommen unerwartet ihrer Diabetes-Erkrankung erlag.
Mit ihrem Freund will Lea erst zusammenziehen, wenn er seine Ausbildung abgeschlossen hat und weiß, wie viel Geld er verdient. "Und dann gucken wir, dass wir uns eine Dreizimmerwohnung holen."
Neue Folgen "Hartz und herzlich" aus den Mannheimer Benz-Baracken zeigt RTLZWEI montags bis freitags ab 18.05 Uhr. Bei RTL+ seht Ihr alles jederzeit auf Abruf.