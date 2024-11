Shitstorm nach Jasmins Fehlgeburt: "Baby tot, Assi-Leben geht weiter"

Rostock - Jasmin (20) und Maik (21) stecken nach dem Tod ihrer ungeborenen Tochter weiterhin in tiefer Trauer. Als wäre das nicht schon schlimm genug, müssen die Bürgergeld-Empfänger auch mit einer Hasswelle klarkommen.

Maik (21) und Jasmin (20) geben sich nach dem Tod ihres ungeborenen Kindes Halt. © RTLZWEI

Auch elf Tage nach der künstlich eingeleiteten Fehlgeburt weiß Jasmin noch nicht, wie es zum Tod der kleinen Lennya kommen konnte. "Wir haben immer noch nicht das Ergebnis der Nabelschnur, das ist jetzt elf Tage her", sagt sie in der RTLZWEI-Doku "Hartz und herzlich".

Eine telefonisch kontaktierte Ärztin berichtet nun, es sei "nichts Aufregendes" erkennbar. Jasmin glaubt das nicht: "Die Nabelschnur war dreifach so dick wie normal!"

Die Medizinerin drückt der 20-Jährigen ihr Mitgefühl aus, sagt aber auch, dass es häufig keine Ursache für den plötzlichen Tod eines Ungeborenen gibt: "Da wird Ihnen keiner mehr sagen können."

Das Ehepaar muss nun jedoch für Sohn Lennox (2) stark bleiben. Äußerlich leidet vor allem Jasmin, die von Maik Halt bekommt. Will er sie auf andere Gedanken bringen, ist das aber nicht immer gewollt. "Du denkst immer nur an Ablenkung, denk doch auch mal an sie!"