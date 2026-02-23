Vier Oldtimer durch Brand zerstört, Besitzer am Boden: "Werde nie mehr solche Autos bekommen"

Radeberg (Landkreis Bautzen) - Am späten Abend des 17. Dezembers brennen vier Oldtimer in einer Garage an der Straße des Friedens in Radeberg aus. Sachschaden 300.000 Euro. " Kripo Live " hat mit dem Besitzer der geschichtsträchtigen Fahrzeuge gesprochen.

An der Garage entstand ein Sachschaden in Höhe von 120.000 Euro. © Ove Landgraf

So erzählt der Hobbyschrauber, der anonym bleiben will, dass er in der Brandnacht von seinem Nachbarn angerufen wurde. "Er sagte, ich soll mich erst mal setzen und, dass etwas Schlimmes passiert ist. Dann hat er mir gesagt, dass meine Werkstatt brennt."

Vor Ort erkennt der Privatbesitzer aus Dresden das Ausmaß des Feuers. Schnell wird klar, dass alle vier Autos, also ein Mercedes-Benz 280 SEL (1972), ein Mercedes-Benz 300 SEL (1968), ein Mercedes-Benz 500 SL (1986) und ein britischer MG MNG B Oldtimer nicht gerettet werden können.

"Alle Autos wurden komplett zerlegt, bis zur letzten Schraube gereinigt, gelackt, geschweißt und eben komplett erneuert. Dann grundiert und lackiert, die Hohlräume versiegelt und dann waren die neuwertiger als neu", beschreibt der Besitzer seine jahrelange akribische Arbeit.

Mit jedem der Oldtimer sei der Mann mindestens einmal jährlich gefahren. Derartige Liebhaberstücke wird er sich wohl nicht mehr anschaffen: "Ich werde nie mehr solche Autos bekommen."