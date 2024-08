Heißes TV-Duell zur anstehenden Landtagswahl: Voigt schießt mit "Ente"-Spruch gegen Thüringens AfD-Chef Höcke

Erfurt - Mitunter heiß her ging es in der MDR-Sendung " Fakt ist! Extra: Landtagswahl in Thüringen ". Gleich zu Beginn der TV-Debatte rauchte es zwischen Thüringens CDU-Chef Mario Voigt (47) und dem Thüringer AfD-Boss Björn Höcke (52).

Thüringens CDU-Chef Mario Voigt (47), Vorsitzender im Landesverband der CDU Thüringen sowie Vorsitzender der Thüringer CDU-Fraktion stellte Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (52) ein vernichtendes Urteil aus. © Jacob Schröter/dpa

"Sie sind seit einem Jahr in Sonneberg in der Verantwortung und Sie sind 'ne lahme Ente, Herr Höcke", schoss Thüringens CDU-Chef Voigt in Richtung Höcke, dessen Parteikollege Robert Sesselmann (51) im vergangenen Jahr die Stichwahl zum Landrat von Sonneberg gewann. Zudem meinte Voigt in Richtung Höcke, er rede nur und handle nie.

"Jetzt hören Sie doch mal auf", tönte Höcke unter anderem zurück, da hatte Voigt seinen "Ente"-Spruch noch gar nicht beendet.

Der Seitenhieb von Voigt war quasi der Höhepunkt eines Konfrontationskurses zwischen Björn Höcke und Moderatorin Julia Krittian, die gemeinsam mit Lars Sänger durch die Sendung führte.

Die Sendung war noch keine zehn Minuten alt, da stellte der AfD-Spitzenkandidat mehrere verbale "Stop"-Zeichen auf. Zuvor hatte ihm Krittian die Frage gestellt, warum die AfD, da wo sie könnte, so zögerlich sei. Sie hatte dabei auf Zahlen verwiesen.

So seien im Landkreis Sonneberg mit AfD-Landrat Robert Sesselmann zuletzt neun Asylbewerber in gemeinnütziger Arbeit, im Saale-Orla-Kreis mit CDU-Landrat Christian Herrgott (39) seien es hundert.