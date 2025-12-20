"Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer rechnet bei Finale mit seiner Braut ab: "Fassungslos und wütend"
Nürnberg - Es ist kein Geheimnis, dass es seit dem Tag der Eheschließung bei Julia (28) und Julian (30) heftig kriselt. Doch beim Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" zeigt sich: Den wahren Grund für die unterkühlte Beziehung hat der 30-Jährige lange Zeit gar nicht gewusst!
Als Julian vor der großen Entscheidung seinen persönlichen Hochzeitsfilm anschaut, der noch einmal die schönsten Momente aber auch die Tiefpunkte des Paars zeigen, stockt ihm bei einer Szene der Atem.
In dieser ist zu sehen, wie seine frischgebackene Ehefrau kurz nach dem Ja-Wort das Gespräch mit ihrer Trauzeugin sucht. In diesem offenbart Julia, dass sie ihren Mann "nicht männlich und auch nicht wirklich attraktiv" findet.
"Wenn man sich sieht und das der ausschlaggebende Punkt ist, der nicht passt, finde ich es unfair dann 'Ja' zu sagen", reagiert Julian sichtlich geschockt auf die Gedanken seiner Frau.
Nachdem alle Verheirateten die vergangenen Wochen Revue passieren lassen haben und in der großen Runde ihre jeweiligen Partner und Partnerinnen wieder in die Arme schließen, lässt der Ruhrpottler vor allen anderen plötzlich seinen Frust heraus.
"Ich habe das Video als sehr verletzend wahrgenommen. Ich war fassungslos, geschockt und wütend", erzählt er Julia.
Ehemann und andere Kandidaten enttäuscht von Julias Verhalten
Beim großen Finale und der alles entscheidenden Frage, ob die Paare die Ehe oder die Scheidung wählen, kommt es noch knüppeldicker.
"Der Rückblick hat mich geprägt und mir die Augen geöffnet", so Julian gefestigt. Vor den Experten verdeutlicht er abermals, wie enttäuscht er von seiner Frau ist. Aus diesem Grund kommt für den 30-Jährigen nur die Scheidung infrage.
Auch auf Julias Zettel steht - wenig überraschend - das Wort "Scheidung". Sie weiß um Julians traurigen Gefühle, verteidigt aber ihren Standpunkt: "Ich kann nichts dafür, was ich denke oder fühle. Ich habe mir nichts vorzuwerfen."
Für den Brillenträger steht fest: "Sie hat überhaupt kein Verständnis für mich." Mit seiner Meinung ist er nicht allein. Auch andere Teilnehmer der Kuppelshow sind von Julias Verhalten nicht begeistert. "Die Offenheit hat sie nicht an den Tag gelegt", findet Marco (30).
Welche Paare sich ebenfalls für die Scheidung entschieden haben und bei welchen Verheirateten es ein Happyend gibt, seht Ihr kommenden Dienstag, am 23. Dezember, um 20.15 Uhr auf SAT.1. Auf Joyn+ ist die zehnte Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" schon jetzt abrufbar.
Titelfoto: Joyn