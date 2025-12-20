"Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer rechnet bei Finale mit seiner Braut ab: "Fassungslos und wütend"

Nürnberg - Es ist kein Geheimnis, dass es seit dem Tag der Eheschließung bei Julia (28) und Julian (30) heftig kriselt. Doch beim Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" zeigt sich: Den wahren Grund für die unterkühlte Beziehung hat der 30-Jährige lange Zeit gar nicht gewusst!

Julia (28) und Julian (30) haben sich für die Scheidung entschieden. © Joyn

Als Julian vor der großen Entscheidung seinen persönlichen Hochzeitsfilm anschaut, der noch einmal die schönsten Momente aber auch die Tiefpunkte des Paars zeigen, stockt ihm bei einer Szene der Atem.

In dieser ist zu sehen, wie seine frischgebackene Ehefrau kurz nach dem Ja-Wort das Gespräch mit ihrer Trauzeugin sucht. In diesem offenbart Julia, dass sie ihren Mann "nicht männlich und auch nicht wirklich attraktiv" findet.

"Wenn man sich sieht und das der ausschlaggebende Punkt ist, der nicht passt, finde ich es unfair dann 'Ja' zu sagen", reagiert Julian sichtlich geschockt auf die Gedanken seiner Frau.

Nachdem alle Verheirateten die vergangenen Wochen Revue passieren lassen haben und in der großen Runde ihre jeweiligen Partner und Partnerinnen wieder in die Arme schließen, lässt der Ruhrpottler vor allen anderen plötzlich seinen Frust heraus.

"Ich habe das Video als sehr verletzend wahrgenommen. Ich war fassungslos, geschockt und wütend", erzählt er Julia.