Schicksalsschlag für HadeB-Philipp: "Wir haben das Kind verloren"

Glücklichere Zeiten: Philipp (36) und Söhnchen Mucki (2). © Screenshot/Instagram/philipp_hamburger_jung

"Nur einen Augenblick durftest du bei uns sein. Hast unser Herz berührt, warst doch noch so klein. Bist jetzt ein Sternenkind, wir mussten dich gehen lassen. Tief sitzt der Schmerz, wir können es einfach nicht fassen." Dieses bedrückende und eindeutige Gedicht postete der 36-Jährige mit der Überschrift "Sternenkind" am Mittwoch in seiner Instagram-Story.

Als Sternenkinder bezeichnet man liebevoll ungeborene Kinder, die noch im Mutterleib, bei der Geburt oder kurz danach versterben.

Seine Story unterlegte Philipp mit dem emotionalen Song "See You Again" von Wiz Khalifa.

TAG24 fragte bei dem "Hochzeit auf den ersten Blick"-Promi nach. "Wir haben das Kind verloren", bestätigte dieser am Mittag.

Dass seine Partnerin ein Kind erwartete, hatte der 36-Jährige zuvor nicht öffentlich gemacht.

Einen kleinen Hinweis auf den Nachwuchs konnte er sich im März offenbar jedoch nicht verkneifen und schrieb in einem Post: "Der große Bruder freut sich immer auf die gemeinsame Zeit mit seinem Papa und seiner Stiefmutter."