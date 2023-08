Im Sommer kehrt die Angst zurück: Wer ist Altenburgs mysteriöser Pferde-Schlitzer?

Altenburg - In Altenburg ist es seit 2020 immer wieder zu Angriffen auf Pferde gekommen. Auffällig: Der oder die Täterin hat bislang immer wieder in den Sommer-Monaten zugeschlagen.

Seit 2020 wurden in Altenburg immer wieder Pferde angegriffen. Die jüngste Tat ereignete sich in der Nacht zum 16. Juli dieses Jahres. (Symbolbild) © 123rf/xtrekx

Für Reitsportlerin Jennifer Barth dürfte die gemeinhin schönste Jahreszeit inzwischen eher mit negativen Gefühlen behaftet sein - Angst statt sommerlicher Ausgelassenheit!

Seit 2020 kommt es in Altenburg immer wieder zu mysteriösen Angriffen auf Pferde. Wie Katja Ridder von der Landespolizeiinspektion Gera in der aktuellen Folge von Kripo Live (MDR) mitteilt, "agiert" der oder die Täterin immer an einem Wochenende in den Sommer-Monaten.



Nach Angaben des TV-Formats musste Jennifer Barth seit 2020 immer wieder Verletzungen bei Stuten und Hengsten versorgen. In jenem Jahr kam es zu insgesamt drei Angriffen auf die Tiere der 31-Jährigen. Auch ein Jahr später wurden drei Pferde verletzt.

Im vergangenen Jahr sei es zwar ruhig geblieben, doch in der Nacht zum 16. Juli dieses Jahres wurde Stute Rosalie angegriffen. In der Brust des zweijährigen Pferdes klafft eine tiefe Wunde.

Den Angaben nach stach der oder die Täterin mit einem Messer in den entsprechenden Körperbereich. Durch die Größe der Koppeln sei eine Überwachung schwierig, heißt es. Doch seit dem ersten Angriff schaut Jennifer Barth auch nachts oft nach ihren Tieren.