ARD lässt "In aller Freundschaft" ausfallen! Das ist der Grund

Leipzig - Erst die großen Emotionen mit der 1000. Folge, nun die große Flaute! Bereits die zweite Woche in Folge müssen Fans von " In aller Freundschaft " auf eine neue Episode ihrer liebsten Ärzte-Serie verzichten.

Da sind sogar die Besucher der Sachsenklinik enttäuscht: Auch in dieser Woche verzichtet das Erste auf eine neue Folge "In aller Freundschaft". © MDR/Saxonia Media/Sebastian Becker

Wir erinnern uns: Am 31. Januar strahlte das Erste das große IaF-Jubläum mit Folge 1000 aus, und Fans erlebten endlich die langersehnte Hochzeit zwischen den Serienlieblingen Dr. Kathrin Globisch und Dr. Roland Heilmann.

Während IaF-Freunde seitdem auf neue Geschichten aus der Sachsenklinik warten, hatte der ARD andere Pläne. In der vergangenen Woche fiel die Ärzte-Serie bereits aus, weil der Sender am Dienstag das Achtelfinale im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 ausstrahlte. Und auch in dieser Woche gibt es keine neue Folge "In aller Freundschaft".

Das Erste zeigt stattdessen zwei Folgen der österreichischen Dramaserie "Tage, die es nicht gab" mit Franziska Weisz (42).

Am 21. Februar geht es dann endlich weiter mit Folge 1001 "Herzensbrecher" - und das wie gewohnt um 21 Uhr.

Der MDR, der für die Produktion von "In aller Freundschaft" zuständig ist, hat zudem bekannt gegeben, dass der Rundfunkrat bereits für eine Verlängerung der Serie um die Staffeln 27 und 28 mit je 42 Folgen gestimmt hat.