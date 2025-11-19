"Das Ende einer Ära": In der Sachsenklinik stehen schwierige Veränderungen an

Leipzig - Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 60) ist außer sich, als er in der neuen Folge " In Aller Freundschaft " erfährt, was sein Vater vorhat. Die beiden sind nicht das einzige Vater-Sohn-Gespann, das mit großen Veränderungen klarkommen muss.

Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 60) kann die Entscheidung seines Vaters nicht verstehen. © MDR/Sebastian Kiss

Als Dr. Stein erfährt, dass sein Vater Otto (Rolf Becker, 90), ohne es vorher abzusprechen, in eine WG für altersgerechtes Wohnen ziehen möchte, ist er schockiert.

"Wir sind doch ein gutes Team. Er hätte mit mir reden müssen bevor er diese Entscheidung trifft", sagte der Klinikleiter verzweifelt.

Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) kennt Otto Stein gut und versucht, zwischen Vater und Sohn zu vermitteln.

"Es ist das Beste für Martin und für mich. Klinikjob ist kein Halbtagsjob, da kann er sich nicht noch um mich kümmern", gesteht der Vater Dr. Heilmann im Vertrauen.

Der Chirurg versucht den Klinikleiter davon zu überzeugen, dass diese Entscheidung die richtige ist. "Auf das Ende einer Ära", sagt Dr. Heilmann aufmunternd zu Dr. Stein und bittet ihn darum, die Entscheidung seines Vaters zu akzeptieren.