12.11.2024 08:00 Dreist, drogenabhängig oder verzweifelt? Erblindeter Dr. Heilmann von Patientin beklaut

Kaum ist Dr. Roland Heilmann in der neuen Folge "In aller Freundschaft" an die Sachsenklinik zurückgekehrt, stürzt er sich in einen komplizierten Fall.

Von Annika Rank

Leipzig - Kaum ist Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) in der neuen Folge "In aller Freundschaft" an die Sachsenklinik zurückgekehrt, stürzt er sich schon wieder in einen komplizierten Patientenfall. Anna Maas (Petra Welteroth) hat es auf Schmerzmittel abgesehen. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Wie sich in der neuen Episode "Vertrauen ist gut" zeigt, kann auch seine Blindheit den passionierten Arzt nicht von seiner Arbeit abhalten. So bemerkt er lediglich anhand ihrer gepressten Atmung, dass mit seiner Taxifahrerin Anna Maas (Petra Welteroth) etwas nicht stimmt. Die ältere Frau, die neben dem Taxifahren noch zwei weitere Nebenjobs stemmen muss, winkt zunächst ab - als sie allerdings kurz darauf bemerkt, dass ihr Schmerzmittelvorrat aufgebraucht ist, lässt sie sich doch zu einer Untersuchung bei Dr. Heilmann überreden. Dass sie eine Übernachtung in der Klinik partout abwenden will und dann zu allem Überfluss dem erblindeten Arzt auch noch eine Packung Schmerzmittel vor der Nase wegstiehlt, sorgt vor allem bei Dr. Achim Kreutzer (Holger Daemgen) für Stirnrunzeln: Er vermutet hinter den Beschwerden der Frau keine Krankheit, sondern lediglich eine Medikamentensucht. In aller Freundschaft Beichte in Podcast: Jascha Rust zeigt Tan Caglar den nackten Hintern am "IaF"-Set Aber Dr. Heilmann wäre nicht Dr. Heilmann, wenn er so einfach aufgeben würde: Nach mehreren einfühlsamen Gesprächen gelingt es ihm schließlich, seine verschlossene Patientin zu knacken. Doch Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) vermutet eine ernsthafte Erkrankung hinter ihren Schmerzen. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Die Patientin wehrt sich gegen eine Behandlung - mit fatalen Folgen. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke In aller Freundschaft: Wird Cosmo schon wieder von seiner Mutter hängen gelassen? Jacky Wolff (Isabel Bongard, M.) überrascht ihren Sohn mit einem Roller als Geburtstagsgeschenk. Das stößt zunächst auf keine große Begeisterung. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke An anderer Stelle kriselt es in der Sachsenklinik nicht auf Patienten-, sondern auf Arztseite: Miriam Schneider (Christina Petersen) kriegt die Krise, als während ihrer Schicht plötzlich die leibliche Mutter ihres Pflegesohnes Cosmo (Max Bär) hereinspaziert kommt. Da Jacky (Isabel Bongard) ihren Sohn in der Vergangenheit immer wieder bitter enttäuscht hat, erteilt Miriam ihr zunächst eine Abfuhr. Schließlich lässt sie sich aber doch erweichen und organisiert ein Treffen zwischen den beiden. Hier trumpft Jacky auf einmal mit einem teuren Geburtstagsgeschenk für ihren Sohn auf - ganz zum Unmut der überrumpelten Miriam, die den nächsten Rückschlag für Cosmo schon kommen sieht. In aller Freundschaft Keine neue Folge von "In aller Freundschaft" im TV am Dienstag! TV-Tipp: Folge 1071 "Vertrauen ist gut" läuft am heutigen Dienstag um 21 Uhr im Ersten oder ist schon vorab in der ARD-Mediathek zu sehen.

Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke