Elly Winter ist wieder da! Juliane Fisch kehrt zu "IaF - Die jungen Ärzte" zurück

Die Chemnitzer Schauspielerin Juliane Fisch (36) spielt wieder die beliebte Serienfigur "Elly Winter" in "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". © ARD/Jens-Ulrich Koch

Elly Winter hat in der Serie schon eine steile Karriere hingelegt. Ursprünglich war sie Krankenschwester an dem Klinikum (JTK), die dann aber Medizin studiert hat. In der ersten Staffel ist Winter noch Assistenzärztin, erhält dann aber ihren Doktorgrad und geht erst in die USA, später nach Zürich. Die Zuschauer erfahren im Laufe der Staffeln immer mal, dank Gastauftritten, was aus der jungen Ärztin geworden ist.

In der neunten Staffel ist Elly Winter nun wieder regelmäßig zu sehen.

Schauspielerin Juliane Fisch, die die ehrgeizige Ärztin verkörpert, ist selbst gespannt, was Elly in der Serie noch alles erleben darf: "Elly Winter begleitet mich schon einige Jahre – mal mehr, mal weniger. Sie jetzt wieder so intensiv weiterzuentwickeln und neu kennenzulernen, ist wirklich eine große Freude für mich. Ihre bestärkende und zupackende Kraft, vereint mit ihrer fachlichen Kompetenz, sind tolle Eigenschaften!"

Im Interview mit dem Ersten verrät die Chemnitzerin über ihre Serienfigur: "Sie freut sich sehr, alte Kolleginnen und Kollegen wiederzutreffen, sie freut sich auf das Vertraute ihrer Anfangszeit. Sie kann gut an die Zeit anknüpfen, die sie hier hatte, auch emotional."