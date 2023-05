02.05.2023 06:09 512 In aller Freundschaft: Dr. Stein begeht Fehler und zieht Konsequenzen

In aller Freundschaft (IaF): Spannende Fälle beschäftigen die Ärzte in der ARD-Krankenhausserie auch am heutigen Dienstag wieder.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Spannende Fälle beschäftigen die Ärzte in der ARD-Krankenhausserie "In aller Freundschaft" auch am heutigen Dienstag wieder. Ariana Messerschmidt mit Otto Stein im Garten. © MDR/Thomas Dietze Otto Stein (gespielt Rolf Becker, 88) erntet mit Nachbarstochter Ariana Messerschmidt (Linda Berthold, 19) Rosenkohl aus seinem Garten. Die junge Frau, die am nächsten Tag nach Costa Rica fliegen will, um im Rahmen eines Umweltprojekts Plastik aus dem Meer zu fischen, erleidet aber urplötzlich einen Kreislaufzusammenbruch und kippt im Beet um. Dass Stein den Rettungsdienst ruft und sie wegen der Bauchschmerzen auch noch zum Check in die Sachsenklinik kommen soll, findet Ariana total übertrieben. Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 67) will eine Entzündung der Eierstöcke ausschließen und eine Gynäkologin hinzuziehen. Ariana ist ungeduldig, die Zeit rennt. Sie will, dass ihr Wurmfortsatz schnellstmöglich entfernt wird, damit sie nach Costa Rica fliegen kann. Doch auch nach der OP könne sie sich nicht auf die Reise begeben, stellt Schwester Jasmin (Leslie-Vanessa Lill, 28) klar. In aller Freundschaft In aller Freundschaft: Lottospieler gewinnt eine halbe Million Euro, doch dann folgt der Knall Im absoluten Stress beauftragt Klinikleiter Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 58) eine OP, die Heilmann durchführt. Doch während des Eingriffs merkt er, dass dieser unnötig war. Die Konsequenz: Er will sich als behandelnder Arzt zurückziehen. Dr. Roland Heilmann (r.) untersucht Ariana. © MDR/Sebastian Kiss Dr. Martin Stein wird klar, dass er einen Fehler begangen hat. © MDR/Sebastian Kiss In aller Freundschaft (ARD): Sarah Marquardt nun selbst als Betrügerin im Visier Verwaltungsdirektorin Sarah Marquardt hat die Betrügerin im Blick. © MDR/Rudolf Wernicke Unterdessen ist Verwaltungsdirektorin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 55) der Betrügerin auf der Spur, auf die sie bei der Neuanschaffung von Solaranlagen hereingefallen war. Sie hatte einer Frau, die gar nicht bei dem Anbieter arbeitet, 50.000 Euro überwiesen. "Das Geld ist wieder aufgetaucht", sagt sie dem Urologen Dr. Rolf Kaminski, Udo Schenk, 70) dann aber freudig. Allerdings sei der mittlere fünfstellige Betrag ohne Absender auf ihrem Privatkonto eingegangen. Noch bevor Marquardt weitere Prüfungen vornehmen kann, taucht die Betriebsprüferin Magdalena Herold (Franziska Arndt, 49) in der Sachsenklinik auf. Aufgrund eines "besonderes Falls" sei ihr Besuch im Vorfeld nicht angekündigt worden. In aller Freundschaft In aller Freundschaft: Sachsenklinik lehnt Bein-Amputation ab, dann soll es eine S-Bahn richten! Während sie sich die Unterlagen aushändigen lässt, kommt es bei Herold zu Dysfunktionen im Arm, zudem ist ihre Sprachfunktion verlangsamt. Die Beschwerden habe sie seit dem Sport vor einer Woche. Die Diagnose für die Betriebsprüferin ist niederschmetternd. Und warum ist sie wirklich aufgetaucht? Was fehlt Betriebsprüferin Magdalena Herold (r.)? © MDR/Sebastian Kiss Die neue Folge "Keine Zeit für Träume" strahlt das Erste am Dienstag ab 21 Uhr aus. Vorab seht Ihr die Episode schon jetzt in der ARD-Mediathek.

Titelfoto: MDR/Sebastian Kiss