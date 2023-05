In aller Freundschaft: Verhängnisvoller Kippen-Fehler im Pferdestall!

Leipzig - Neue spannende Fälle aus der Sachsenklinik! Bei " In aller Freundschaft " geht es um die minderjährige Tochter von Dr. Kathrin Globisch, die mit einer verbotenen Situation einen Brand verursacht - und ihre Begleitung in Lebensgefahr versetzt.

Um ihn auf andere Gedanken zu bringen, bietet Hanna Cosmo eine Zigarette an. Der ist zwar überrascht, zieht aber mit. Als sie schon aus dem Stall sind, bemerken sie, dass es im Inneren brennt. Um die Pferde zu retten, rennen die Jugendlichen in das verqualmte Gebäude.

Hagen Bilzer muss seinen Talisman abgeben. © MDR/Rudolf Wernicke

Im zweiten Fall wird Hagen Bilzer (Martin Seifert, 72) für eine Operation vorbereitet. Er soll ein neues Hüftgelenk bekommen. Als Physiotherapeut Darren Macneil (Michael Raphael Klein, 41) ihn auffordert, seine Kette abzugeben, wird der Rentner grantig: "Der nimmt's wohl ganz genau?!"

Aber auch Arzu Ritter (Arzu Bazman, 45) lässt nicht locker, will den Talisman an sich nehmen. Schließlich sind die Regeln in der Sachsenklinik so.

Nach dem erfolgreich verlaufenen operativen Eingriff spricht Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch, 51) mit dem Patienten. "Schmerzmittel und Thrombose-Prophylaxe haben Sie bekommen."

Nun kommt auch Macneil dazu, der den Senior mobilisieren will und ihn bittet, aus seinem Krankenbett aufzustehen. "Wollen Sie mich umbringen? Ich bin gerade erst operiert worden."

Bilzer schafft es, Ritter und Macneil geschickt gegeneinander auszuspielen. Das soll noch Konsequenzen für ihn haben.