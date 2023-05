In aller Freundschaft: Als Dr. Phan ihren Ex behandelt, kommt die Vergangenheit in den Weg

Leipzig - Eine neue Woche, eine neue Folge " In aller Freundschaft ". Dabei kommen diesmal nicht nur auf Dr. Lilly Phan Herausforderungen zu.

Dr. Lilly Phan (rechts) bekommt es in der neuen Folge mit ihrem Ex-Partner Mikael Helvi zu tun. Wird sie die Vergangenheit hinter sich lassen können, um ihm zu helfen? © MDR/Saxonia Media/Sebastian Becker

Die Ärztin bekommt es plötzlich mit einem ihrer Ex-Partner als Patient zu tun. Während sich Mikael Helvi freut, Lilly nach zehn Jahren wiederzusehen, verhält diese sich jedoch distanziert und geht nicht auf die privaten Kontaktangebote des professionellen Pokerspielers ein.

Dabei gibt es allerdings auch so manches Geheimnis, das Mikael ihr verschweigt. So scheint er als Pokerspieler gar nicht so erfolgreich zu sein, wie er geprahlt hat. Vor allem aber leider er schon seit einiger Zeit unter Schwindel und einem hartnäckigen Tinnitus.

Kurz nach seiner Entlassung dann der Schock: Mikael erleidet erneut einen Schwindelanfall und stürzt!

Lilly glaubt jedoch, dass es sich nur um einen weiteren Trick handelt, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen.

Wird sie die Vergangenheit hinter sich lassen können, um Mikael zu helfen?