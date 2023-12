"In aller Freundschaft" geht heute früher los! Das ist der Grund

Leipzig - Ja, ist denn schon Weihnachten!? Zwar bekommen wir am heutigen Dienstag das letzte Mal neues Material von "In aller Freundschaft" in diesem Jahr zu sehen. Dafür beschenkt uns die Sachsenklinik allerdings gleich mit einer Doppelfolge. Unter anderem dabei: Schwester Miriam Schneider (Christina Petersen, 33), die plötzlich in "Weihnachtswelten" Chirurgin ist. Was ist da denn passiert?