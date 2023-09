19.09.2023 07:03 542 In aller Freundschaft: Große Sorge um Kai!

Von Michi Heymann

Leipzig - In aller Freundschaft geht in die nächste Runde! Auch am Dienstagabend wird eine neue Folge der beliebten Serie ausgestrahlt. Dr. Kai Hoffmann liegt im Koma. Maria Weber und Kathrin Globisch diskutieren darüber, ob sie ihn aufwecken sollten. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Und die große Frage ist natürlich: Was wird aus Kai Hoffmann? Maria Weber möchte ihn so schnell wie möglich aus dem künstlichen Koma holen. Dr. Kathrin Globisch hat jedoch starke Bedenken. Die Gefahr, dass Kais Nervensystem zusammenbricht, ist sehr groß. Es drohen Fehlfunktionen, auch bei seinem Kreislauf. Das Risiko scheint eigentlich zu hoch zu sein. In aller Freundschaft In aller Freundschaft: Dr. Kai Hoffmann schwer verletzt zurück in der Sachsenklinik! Doch Maria setzt sich schließlich durch. Zunächst sieht auch alles gut aus. Doch dann reagiert Kai mit einer fulminanten Stressreaktion! Plötzlich ist der Aufruhr groß! Auch sein Freund und Kollege Dr. Philipp Brentano macht sich Sorgen. Kann Kai noch gerettet werden? In aller Freundschaft: Kris Haas schläft während einem Notfall Oliver Kehl ist mit seinem Arm in eine Müllpresse geraten. Dr. Roland Heilmann behandelt ihn. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss Parallel ist Oliver Kehl, der bei der städtischen Müllabfuhr arbeitet, mit seinem rechten Arm in eine Müllpresse geraten. Er muss von Roland Heilmann und Dr. Brentano operiert werden. Natürlich ist Oliver jetzt total verzweifelt wegen seiner Situation. Zudem hat er mit Alain Bachmann eine Zimmernachbarin erwischt, die ihm so gar nicht passt. Doch das Blatt wendet sich! Als Oliver in der Nacht einen Notfall hat, ist es Alain, die um Hilfe ruft. Pfleger Kris Haas kann das allerdings nicht hören. In aller Freundschaft In aller Freundschaft: Fan-Kritik nach SEINEM Ausstieg Er hat wegen seiner Angstzustände eine Tablette genommen und ist eingeschlafen. Dr. Roland Heilmann bekommt von der Sache Wind und stellt ihn zur Rede. Dabei kommt heraus, dass Kris seit Wochen daheim nicht richtig schlafen kann. Zu sehr plagt ihn noch der Vorfall, bei dem er zusammengeschlagen wurde. Alle Infos zur Folge "Grenzgänger" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab zu sehen. Kris Haas ist während seines Diensts eingeschlafen. Dr. Roland Heilmann stellt ihn schließlich zur Rede. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss TV-Tipp: Episode 1026 von "In aller Freundschaft" wird am heutigen Dienstag (19. September) um 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke