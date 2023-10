In aller Freundschaft: Hat Dr. Demir einen großen Fehler gemacht?

Leipzig - Nach einer Woche Pause wird am Dienstagabend endlich eine neue Folge von " In aller Freundschaft " im Ersten zu sehen sein.

In aller Freundschaft

Der Mediziner reagiert zunächst äußerst genervt und fühlt sich in seiner Kompetenz infrage gestellt.

Und für Dr. Demir könnte es richtig unangenehm werden. Seine ehemalige Patientin Claudia Kössler ist aufgrund von starken Bauchkrämpfen abermals in die Sachsenklinik zurückgekehrt. Sie wurde dort zuletzt wegen einer akuten Divertikulitis behandelt.

Alle Infos zur Folge "Herz und Herd" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab zu sehen.

Die gibt es auch bei Oskar und Max. Ersterer wird von seinem Fußballtrainer für ein Sportinternat empfohlen. Arzu ist allerdings dagegen, weil sie sich bei Max bewusst dagegen entschieden hatte. Das wäre jetzt nicht wirklich fair und Max würde sich vielleicht am Ende noch komischer verhalten.

In aller Freundschaft

Allerdings ist Samira skeptisch. Ohnehin sieht es finanziell nicht wirklich gut aus und zudem ist sie in der neunten Woche schwanger. Doch gerade in dem Moment, als es zum großen Streit kommt, wird sie von einem Lieferwagen angefahren.

An anderer Stelle geht es um Roland Heilmann. Dessen Sohn Jakob bittet ihn um ein Darlehen, um sein Projekt im Restaurant, das er mit seiner Freundin Samira betreibt, zu verwirklichen.

TV-Tipp: Episode 1028 von "In aller Freundschaft" wird am heutigen Dienstag um 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt.