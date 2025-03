18.03.2025 06:55 534 In aller Freundschaft: Jetzt kommt auch die Chefärztin an ihre Grenzen

Am Dienstagabend wird eine neue Folge von In aller Freundschaft im Ersten erscheinen. Es geht wieder heiß her in der Sachsenklinik.

Von Michi Heymann

Leipzig - Dienstagabend, ist es wieder Zeit für eine neue Folge von "In aller Freundschaft". Und auch in der neuen Episode geht es wieder heiß her in der Sachsenklinik. Chefärztin Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg, 40) muss ihre Mutter versorgen. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Besonders, weil die sonst so taffe Chefärztin Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg, 40) richtig ins Schwitzen kommt. Unerwartet wird nämlich ihre Mutter Sabine Franz (Kathrin Waligura, 62) eingeliefert. Sie hat sich einen komplizierten Oberarmbruch zugezogen. Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch, 53) übernimmt - nur um direkt von seiner Chefin zurückgewiesen zu werden. Lucia lehnt jegliche Hilfe ab, will ihre Mutter ganz alleine betreuen. In aller Freundschaft In aller Freundschaft: Doppelte Sorge um Cosmo! Doch als sich Sabines Zustand überraschend verschlechtert, wird schnell klar, dass Lucia alleine nicht weiterkommt. Ganz dringend ist eine Operation nötig. Und Philipp muss unbedingt assistieren, um das Ruder noch herumzureißen. Kann Lucia am Ende über ihren Schatten springen? Einfacher wird die Sache auch nicht, weil Sabines Partner Matthias Franz (Thomas Schmuckert, 59) ebenfalls in der Klinik ist. Und Lucia weiß ganz genau, was er getan hat. Die Gesamtsituation bringt sie definitiv an ihre Grenzen. In aller Freundschaft: Freundschaftlicher Pakt zwischen Ina und Kai Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke, 46) und Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 53) haben beide Aufgaben, bei denen sie sich gegenseitig unterstützen. © MDR/Saxonia Media/Steffen Junghans Ganz andere Sorgen hat Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke, 46). Sie muss einen Kurs für werdende Väter vorbereiten. Zeitgleich hat Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 53) völlig unterschätzt, wie anstrengend es ist, einen Kindergeburtstag allein zu stemmen. Er braucht also die Hilfe von Ina, die wiederum gern die Unterstützung von Kai hätte. Die beiden schließen einen Pakt. In aller Freundschaft Wieder Ärger um Dr. Böhm: Legt sie sich mit dem nächsten Klinikpersonal an? Zunächst erfüllt Ina ihren Teil der Abmachung. Und auch Kai kann schließlich überraschend einige wichtige Gedanken beisteuern, die Ina bei ihrem Projekt weiterhelfen. Folge 1087 "Kinderleicht" läuft am heutigen Dienstag, um 21 Uhr, im Ersten oder ist schon vorab in der ARD-Mediathek zu sehen.

Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke