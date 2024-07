"In aller Freundschaft": Kosten Missbrauchs-Vorwürfe Dr. Stein seinen Job?

Leipzig - Endlich ist die zweiwöchige Pause von " In aller Freundschaft " zu Ende. Fans der Serie können sich auf eine brandneue Folge freuen, in der es nach Belästigungsvorwürfen für einen Arzt ganz schön düster aussieht.

Währenddessen hat Verwaltungsdirektorin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 56) eine Pressekonferenz zu den Anschuldigungen angesetzt. Jasmin bietet Dr. Stein mehrfach an, dort öffentlich zu sagen, was wirklich passiert ist. Doch er lehnt ab, er wolle sie da nicht mit hineinziehen.

In aller Freundschaft

Sie lässt sich auch nicht von ihrer Meinung abbringen, als Jasmin ihr vorwirft, alle wirklichen Missbrauchsopfer und deren Glaubwürdigkeit in den Dreck zu ziehen.

Obwohl die ihr ganz klar sagt, dass Dr. Stein sich nichts zuschulden kommen lassen hat, besteht Hembach darauf, dass stimmen muss, was sie gesehen hat.

Die ehemalige Patientin Alina Hembach (gespielt von Alissa Atanassova, 35) wird erneut in der Sachsenklinik eingeliefert. Sie war es, die Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 59) kürzlich öffentlich vorgeworfen hatte, die Krankenschwester Jasmin Hatem (Leslie-Vanessa Lill, 30) sexuell belästigt zu haben .

Dr. Demir (l.) braucht den Rat seiner Kollegin Dr. Phan. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Indes lernt Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 44) zufällig Linus Mitka (Eric Cordes, 28) kennen, der wegen eines gebrochenen Fingers gerade auf dem Weg ins Krankenhaus ist.

Als er ihn später behandelt, erfährt er, dass der junge Mann vor einiger Zeit eine erschütternde Diagnose erhalten hat: Er hat eine Gefäßmissbildung im Hirnstamm – eine Operation wäre sehr schwierig und birgt viele Risiken.

Dr. Demir bittet seine Kollegin Lilly Phan (Mai Duong Kieu, 37) um Hilfe, die tatsächlich auch eine Möglichkeit sieht, mit welchem OP-Verfahren sie das Risiko minimieren könnte.

Doch Linus lehnt ab, er will lieber sein Leben in vollen Zügen genießen und nicht im OP-Saal sterben. Dr. Phan fällt es schwer, ein Nein zu akzeptieren, worüber sie und Dr. Demir auch noch in Streit geraten. Werden sie Linus doch noch von dem lebensrettenden Eingriff überzeugen können?