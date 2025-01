"In aller Freundschaft"-Krach eskaliert: Ärztin fordert Dr. Heilmanns Suspendierung!

Leipzig - Entwarnung nach dem Unfall-Drama um Dr. Lilly Phan bei " In aller Freundschaft "! Die Ärztin ist nach der lebensrettenden Operation erwacht, es geht ihr besser. Doch es drohen erneut dunkle Wolken am Himmel über der Sachsenklinik aufzuziehen.

Lucia will das nicht hinnehmen, unterstellt Dr. Stein, dass er Berufliches nicht von Privatem, also seiner Freundschaft zu Roland, trennen könne.

Der erfahrene Arzt habe das Leben der jungen Frau retten wollen. Es gebe keine Beweise dafür, dass Heilmann das Aneurysma verschuldet hat, an dem Lilly beinahe gestorben wäre.

In aller Freundschaft

Die Ärztin geht sogar so weit, von Klinikleiter Martin Stein (Bernhard Bettermann, 59) die Suspendierung Heilmanns zu fordern, was der jedoch kategorisch ablehnt.

Sie beharrt darauf, dass Kollege Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 69) sich nach dem Unglück ihren Anweisungen als Unfallmedizinerin widersetzt und Lilly ihrer Meinung nach in Lebensgefahr gebracht hat.

Währenddessen ist Lilly frustriert, sie glaubt, Björn will sie nun nicht mehr heiraten. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Obwohl Lillys Armfraktur in einigen Wochen verheilt sein wird, blickt die indes nicht besonders optimistisch in die Zukunft.



Da ist die ständige Angst, dass sie danach nie wieder wird operieren können. Der Gedanke frustriert Lilly so sehr, dass sie ihre Laune nicht nur an ihren ehemaligen Kollegen auslässt.

Auch Björn Lodinson (David Korbmann, 38) gerät in die Schusslinie, denn plötzlich zweifelt die ungeduldige Ärztin nicht nur an der im Krankenwagen geschlossenen Verlobung mit ihm, sondern sogar an der ganzen Beziehung.

Sie scheint tatsächlich zu glauben, dass er sie nicht mehr heiraten will. "Ich bin nicht mehr die Frau, der du den Antrag gemacht hast, die erfolgreiche Neurochirurgin", knallt sie ihm an den Kopf.

Dabei haben sich die beiden doch gerade erst für ein gemeinsames Leben in der Schweiz entschieden, waren vor dem Unfall quasi schon auf dem Weg dorthin. Gibt Lilly etwa wirklich so schnell auf?