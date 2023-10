In aller Freundschaft: Schlägt Dr. Weber ganz neue Wege ein?

Dass sie operiert werden muss, passt Jella eigentlich nicht in den Kram - immerhin wollte sie in wenigen Monaten mit Freundin Milena (Silvana Damm) an einem wichtigen Rennen teilnehmen. Sie bittet Dr. Demir darum, mit der Operation zu warten.

Sarah Marquardt unter Zugzwang: Dr. Kaminski will auf keinen Fall weiterhin Klinikleiter sein - es muss eine neue Lösung her. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Währenddessen setzt Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk, 70) Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 55) unter Druck: Sie muss endlich einen Nachfolger für den früheren Klinikleiter Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 58) finden - am besten bis zum nächsten Tag.

Kaminski selbst, der den Posten vor einigen Monaten vorübergehend übernommen hat, ist nicht bereit, dies auch weiterhin zu tun.

Doch damit bringt er Sarah in die Bredouille, denn ihre Wunschkandidatin Prof. Dr. Maria Weber gibt ihr aus privaten Gründen einen Korb.

Als Kaminski ein Gespräch zwischen Dr. Demir und Dr. Weber mitbekommt, in dem sie zugibt, dass die Leitung der Sachsenklinik eine tolle Möglichkeit wäre, sie aber sowieso schon zu wenig Zeit für ihren kleinen Sohn Emil hat, setzt er Sarah erneut auf sie an.

"Sie müssen sich schon was einfallen lassen, wenn Sie sie in die Chefetage holen wollen", stachelt er seine Kollegin an. Weber habe ein kleines Kind, dessen Vater Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 52) befindet sich nach einem Auslandseinsatz, bei dem er schwer verletzt wurde, in einer Reha-Klinik. "Jetzt denken Sie mal darüber nach, was Sie an ihrer Stelle benötigen würden", so Kaminski.

Wird Sarah es schaffen, Dr. Weber davon zu überzeugen, den Posten doch noch anzunehmen?