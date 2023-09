In aller Freundschaft: Dr. Kai Hoffmann schwer verletzt zurück in der Sachsenklinik!

Leipzig - Auch am Dienstagabend flimmert eine neue Folge der beliebten Serie " In aller Freundschaft " über die Fernsehbildschirme.

Schnell wird aber klar, dass die Mediziner eine Entscheidung treffen müssen. Kais Bein ist so stark beschädigt, dass es vermutlich amputiert werden muss.

In aller Freundschaft

Maria Weber steht natürlich unter Schock. Kathrin Globisch und Philipp Brentano beraten sich, wie sie die Behandlung am besten angehen.

Und endlich wird thematisiert, was seit Wochen klar war : Dr. Kai Hoffmann wurde schwer verletzt! Ein Militärhubschrauber hat den Arzt, der durch die Explosion einer Tellermine verwundet wurde, in die Sachsenklinik gebracht.

Alle Infos zur Folge "Elternliebe" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab zu sehen.

In aller Freundschaft

An anderer Stelle ist die selbständige Kosmetikerin Claudia Kössler wegen anhaltenden Bauchschmerzen bei Ilay Demir in Behandlung.

TV-Tipp: Episode 1025 von "In aller Freundschaft" wird am heutigen Dienstag (5. September) um 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt.