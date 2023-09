In aller Freundschaft: Steigt Kai jetzt endgültig aus?

Leipzig - Eine neue Folge von " In aller Freundschaft " läuft am Dienstagabend über die Fernseher. Im Mittelpunkt steht noch immer Dr. Kai Hoffmann , der die Serie nun endgültig verlassen könnte.

Er bittet seine Ex-Frau Dr. Ina Schulte um einen großen Gefallen. Er möchte in ein Militärkrankenhaus transferiert werden, um dort, weit weg von all seinen bekannten Menschen, behandelt zu werden.

Zumindest spricht viel dafür. Denn nachdem er in der neuen Episode endlich aus dem Koma aufwacht und sich seiner katastrophalen Situation bewusst wird, herrscht in ihm nur noch Verzweiflung.

Alle Infos zur Folge "Vatergefühle" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab zu sehen.

An anderer Stelle hat Gerhard "Gerry" Ost als Oberhaupt einer Schaustellerdynastie eine Nierenerkrankung vor seiner Tochter Melody verheimlicht und die Behandlung verschleppt.

Doch Roland wird schnell klar, dass Kathrin und Martin nicht so recht von ihren Alltagsproblemen loslassen können. Also verordnet er ihnen allen unter Strafandrohung eine digitale Auszeit.

TV-Tipp: Episode 1027 von "In aller Freundschaft" wird am heutigen Dienstag (26. September) um 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt.