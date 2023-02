21.02.2023 07:30 2.020 In aller Freundschaft: Was ist mit Dr. Ilay Demir los?

In aller Freundschaft geht endlich in die nächste Runde am Dienstagabend im Ersten.

Von Michi Heymann

Leipzig - Endlich geht es weiter! Am Dienstagabend läuft Folge 1001 von "In aller Freundschaft"! Nach der aufregenden Hochzeit aus der letzten Episode geht es direkt gleich mit Spannung weiter. Dr. Ilay Demir wird in der neuen Folge von "In aller Freundschaft" mit seiner Vergangenheit konfrontiert. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Dieses Mal wird die Vergangenheit von Dr. Ilay Demir beleuchtet. Der Arzt wird zu einer Patientin gerufen, die von einem Auto angefahren wurde. Zu seiner großen Überraschung handelt es sich um seine Schwester Soleen. Schnell wird aber für alle Anwesenden klar, dass das Wiedersehen nicht gerade herzlicher Natur ist. Offenbar ist Soleen mitverantwortlich dafür, dass Ilay im Rollstuhl sitzt, was er ihr nie verziehen hat. In aller Freundschaft ARD lässt "In aller Freundschaft" ausfallen! Das ist der Grund Als Pfleger Kris Haas Nachforschungen anstellt, wird er ungewöhnlich heftig von seinem Arztkollegen abgewiesen. Anscheinend hat der Mediziner die Vergangenheit noch nicht überwunden. Als es seiner Schwester jedoch plötzlich schlechter geht und offenbar mehr kaputtgegangen ist als ihr Arm, muss Ilay über seinen Schatten springen. Wird er das können? In aller Freundschaft: Cosmo wird nach Freibadbesuch mit Hanna krank Cosmo wird von Darren Macneil ermutigt, etwas mit Hanna zu unternehmen. Doch das geht schrecklich schief. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Becker Unterdessen begegnet Cosmo Hanna in der Klinik. Miriams Pflegesohn kennt Hanna bereits aus der Schule, möchte ihr aber nichts von seiner Krankheit erzählen, um sie nicht zu verschrecken. Das bekommt Darren Macneil vor der Physiotherapie mit und ermutigt Hanna, etwas mit Cosmo zu unternehmen. Immerhin scheint sie ihn ja ganz gut zu finden. Die beiden Jugendlichen beschließen ins Freibad zu gehen, wo Cosmo sich allerdings sofort erkältet. In aller Freundschaft Thomas Rühmann über seine Rolle als "IaF"-Arzt Roland Heilmann: "Ich find' ihn manchmal unmöglich!" Wieder zurück in der Klinik muss er sofort behandelt werden. Und Schwester Miriam weiß genau, wem sie dafür die Schuld geben muss. Den Trailer zur Folge "Herzensbrecher" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab zu sehen. Ilays Schwester Soleen geht es plötzlich schlechter. Sogar ein Herzinfarkt wird vermutet. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke TV-Tipp: Episode 1001 von "In aller Freundschaft" wird am heutigen Dienstag (21. Februar) um 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke