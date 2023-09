Kehrt Kai doch wieder bei In aller Freundschaft zurück?

Leipzig - Die zurückliegende Folge von " In aller Freundschaft " war vollgepackt mit Dramatik! Am Ende der Episode 1027: "Vatergefühle" wurde Dr. Kai Hoffmann abtransportiert, um sich weit weg von der Sachsenklinik behandeln zu lassen. Die große Frage war nun: Ist es ein Abschied für immer?

Dr. Kai Hoffmann konnte mit seiner Situation bei "In aller Freundschaft" nicht mehr leben und ist abgehauen. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Die Antwort lautet ganz klar: Nein! Voraussichtlich am 7. November, in der Folge "Eine schwere Geburt", wird der Arzt wieder zu sehen sein. Und laut der Episodenvorschau der ARD sogar in alter Funktion.

Na ja, zumindest teilweise. Denn nach so kurzer Zeit kann seine schwere Verletzung natürlich nicht überwunden sein. Kai hat massive Schmerzen, nimmt offenbar ziemlich starke Medikamente zu sich, um wieder ein halbwegs normales Leben führen zu können.

Doch auf der Arbeit kann er zunächst nur mit halber Energie agieren, was ihn bereits an seine Grenzen bringt.

Noch spannender für die Fans von "In aller Freundschaft" wird aber wohl die Frage sein, wie es mit Kai und Dr. Maria Weber weitergeht. "Merkst du, dass du schon wieder das Gleiche tust? Du übernimmst keine Verantwortung. Du haust ab! Du bist ein Feigling. Das ist es, was du bist, Kai Hoffmann", waren die letzten Worte der wütenden und verzweifelnden Ärztin an ihren Ex-Partner.

Wie wird sie auf die Rückkehr reagieren?