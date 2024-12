Sachsenklinik-Patient ist eigentlich unfruchtbar, doch dann wird seine Freundin schwanger!

Leipzig - Einem Patienten der Sachsenklinik wird in der neuen Folge von "In aller Freundschaft" seine Zeugungsunfähigkeit bescheinigt - doch dann wird seine neue Partnerin schwanger. Zur gleichen Zeit will sich Dr. Lilly Phan mit ihrer neuen Operationsstrategie beweisen, doch beißt bei ihrer Chefärztin auf Granit.