Team von "In aller Freundschaft" erklärt: Dann laufen die letzten Folgen mit Rolf Becker (†90)

Leipzig - Im Dezember 2025 verstarb der Schauspieler Rolf Becker (†90) in einem Hospiz in Hamburg . Kurz davor stand er noch in seiner Rolle des Otto Stein vor der Kamera von "In aller Freundschaft". Viele Fans der Serie fragen sich jetzt, was aus dem Seriencharakter wird.

Rolf Becker (†90, l.) spielte mehr als 20 Jahre lang die Rolle des Otto Stein. Zuletzt war er unter anderem zusammen mit seinem Serien-Sohn Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann. 61, r.) zu sehen. (Archivbild) © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Mehrere Fans haben in den letzten Tagen unter Beiträgen der offiziellen Facebook-Seite der Kult-Serie nachgefragt, was nun aus Otto wird.

"Was ist mit Otto? Das ist noch nichts gekommen über seinen Tod", schrieb ein Nutzer.

Das Produktionsteam reagierte darauf öffentlich und erklärte sich: "Rolf Becker ist im Dezember gestorben. Drehbücher für diese Fälle haben wir nicht in Schubladen liegen. Das wäre ein bisschen pietätlos, oder?", schrieben sie.

Außerdem wurde erklärt, dass "In aller Freundschaft" momentan mit einem Vorlauf von etwa 7 Monaten produziert wird.

Die Folge, in der Otto Stein verabschiedet wird, sei aber gerade abgedreht worden. "Sie wird im Herbst/Spätherbst zu sehen sein", so das Produktionsteam.