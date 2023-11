Unfall-Drama bei "In aller Freundschaft": Marias und Kais Sohn kämpft ums Überleben

Leipzig - In der neuen Folge von " In aller Freundschaft " zieht sich die Schlinge rund um das Geheimnis von Arzu Ritters (gespielt von Arzu Bazman) Seitensprung weiter zu. Und das mit dramatischen Folgen.

Emils Eltern Maria Weber (Annett Renneberg) und Kai Hoffmann (Julian Weigend) sind außer sich vor Sorge und Angst, müssen sich aber zusammenreißen und professionell bleiben. Das geht so weit, dass die Chefärztin die Operation höchstpersönlich durchführen will.

Arzu Ritter versucht, ihrem Mann Philipp ihr seltsames Verhalten zu erklären. Doch das Geständnis kommt zu spät. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Während Emil um sein Leben kämpft, macht Philipp sich schreckliche Vorwürfe. Auch von seinem Freund Kai wird er mit Verbitterung und Wut gestraft - er wirft ihm Unachtsamkeit im Straßenverkehr vor.

Dabei steckt so viel mehr dahinter: Kurz vor dem Unfall hatte Max seinen Vater über das seit Wochen merkwürdige Verhalten seiner Frau Arzu aufgeklärt und ihm den Kuss mit Darren Macneil (Michael Raphael Klein) gebeichtet.

Neben den Folgen des Unfalls muss sich Philipp nun also auch mit dem potenziellen Ende seiner Ehe auseinandersetzen. Inmitten des Chaos konfrontiert er seine Frau - und wünscht sich endlich Offenheit und Ehrlichkeit.

TV-Tipp: Episode 1034 von "In aller Freundschaft" wird am heutigen Dienstag um 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt, ist aber schon jetzt in der Mediathek verfügbar.