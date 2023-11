In aller Freundschaft: Erfährt Dr. Brentano nun die Wahrheit über seine Frau Arzu?

Leipzig - Neue Woche und damit auch Neues aus Sachsens beliebtester Klinik. Nachdem bei " In aller Freundschaft " zuletzt Pfleger Kris Haas (Jasche Rust, 33) im Mittelpunkt stand, dreht sich in dieser Woche alles um die von Arzu Bazmann (45) gespielte Arzu Ritter. Und das heißt natürlich: wieder jede Menge Drama!

Es kommt zu weiteren Spannungen, die sich schließlich in einem folgenschweren Gespräch zwischen Max und Philipp entladen.

In aller Freundschaft

Für Arzu sollte das Drama damit jedoch kein Ende haben, denn neben ihr und Darren hat auch ihr Sohn Max (Ben Grünberg) von dem Kuss erfahren. Während die Brentanos in der aktuellen Folge in den Urlaub fahren, verhält er sich noch immer komisch gegenüber seiner Mutter. Er ist enttäuscht und verunsichert, immerhin hatte Arzu ihm versprochen, Philipp von dem Kuss zu erzählen.

Denn ebenso wie Kris hatte es zuletzt auch Arzu nicht leicht in der Sachsenklinik. Die Ehefrau von Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch, 52) hatte sich auf einen Flirt mit Darren Macneil (Michael Raphael Klein, 42) eingelassen, der schließlich sogar in einem romantischen Kuss seinen Höhepunkt fand.

Hendrik Block (Linus Moog) landet nach einem Sturz mit einer schweren Verletzung im Krankenhaus. Doch anstatt sich auszuruhen, um seine Verletzung zu heilen, hat er bereits andere Ziele. © MDR/Rudolf Wernicke

Währenddessen wird in der Notaufnahme der Sachsenklinik Hendrik Block (Linus Moog) eingeliefert, der bei deiner illegalen Kletteraktion für seinen Internet-Video-Kanal eine thorakale Pfählungsverletzung erlitten hat.

Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 68) kann den jungen Mann wie durch ein Wunder retten. Doch um die Verletzung zu heilen, braucht es Ruhe.

Hendrik hat allerdings andere Dinge im Kopf. Als sein bester Freund Richard May (Eloi Christ) ihn am nächsten Tag in der Klinik besucht, drängt der gefallene Kletterer ihn, das Video von seinem Absturz sofort hochzuladen. Die Aufnahmen werden zum Hit, woraufhin Hendrik zum Unbehagen von Richie gleich das nächste Video aus dem Krankenbett aufnehmen möchte.

Plötzlich riskiert Hendrik massiv seine Gesundheit.

Alle Infos zur Folge "Wahrheiten" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab zu sehen.

TV-Tipp: Episode 1033 von "In aller Freundschaft" wird am heutigen Dienstag um 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt.