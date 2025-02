25.02.2025 07:01 Wieder Ärger um Dr. Böhm: Legt sie sich mit dem nächsten Klinikpersonal an?

In der neuen Folge von In aller Freundschaft steht mal wieder Dr. Lucia Böhm im Mittelpunkt. Legt sie sich bereits mit dem nächsten Klinikpersonal an?

Von Eric Mittmann

Leipzig - Neues aus der "In aller Freundschaft"-Sachsenklinik und wieder einmal steht Dr. Lucia Böhm (gespielt von Vanessa Rottenburg, 39) im Mittelpunkt. Die neue Chefärztin der Notaufnahme war zuletzt bereits mit Dr. Martin Stein und Dr. Roland Heilmann aneinandergeraten. Legt sie sich jetzt mit dem nächsten Klinikpersonal an? Dr. Lucia Böhm im Gespräch mit Freja Kohlhaas, die eine Fehlgeburt erlitt. Die Chefärztin will ihrer Patientin helfen und aufklären, wie es dazu kam. Dadurch gerät sie jedoch mit ihren Kollegen aneinander. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss Denn nach den Streitereien mit den beiden Chefärzten gerät plötzlich Gynäkologin Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke, 45) ins Visier von Dr. Böhm. Patientin Freja Kohlhaas (Bettina Burchard, 38) wird in der Klinik behandelt, weil sie eine Fehlgeburt erlitten hatte. Schon seit langer Zeit haben sie und ihr Mann versucht, ein Kind zu bekommen. Nach der dritten künstlichen Befruchtung hat es endlich funktioniert, doch es gab ein Problem: Ein zweiter Embryo hatte sich im Eileiter eingenistet und musste operativ entfernt werden. Eine Woche vor der Fehlgeburt unternahm Dr. Schulte den Eingriff. Dr. Böhm verspricht Freja Kohlhaas eine lückenlose Aufklärung, wie es zu der Fehlgeburt kommen konnte. Als sie Dr. Schulte verbietet, ihre Patientin zu sehen, festigt sich in Ina der Verdacht, die Chefärztin suche nach einem Behandlungsfehler. In aller Freundschaft Unfall-Drama bei "In aller Freundschaft": Ärztin wird von Ast aufgespießt Bald schon sorgt Lucias Verhalten nicht nur bei Dr. Schulte für Misstrauen, sondern auch bei ihren Kollegen. Können sie die Situation lösen und die Gründe für Frejas Fehlgeburt finden? Welche Sorgen plagen Sarahs Mama? Weil ihre Tochter keine Zeit hat, verbringt Hildegard Marquardt derweil einen feuchtfröhlichen Abend mit Dr. Roland Heilmann. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Verwaltungsdirektorin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 57) bekommt derweil überraschenden Besuch von ihrer Mutter Hildegard (Doris Kunstmann, 83) . Sie hat etwas auf dem Herzen, aber Sarah keine Zeit. Also wird Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 69) kurzerhand als Betreuer abberufen. Roland und Hildegard erleben zusammen mit Otto Stein (Rolf Becker, 89) einen feuchtfröhlichen Abend, bei dem Mama die beiden Jungs ordentlich "abzockt". Als ihre Stimmung plötzlich kippt, spricht sie mit Roland über ihre Sorgen. Als Sarah kurz darauf davon erfährt, dass ihre Mutter sich Dr. Heilmann anvertraut hat, ist sie außer sich. Warum hat sie nicht mit ihr gesprochen? Und was hat sie dem Chefarzt gesagt? In aller Freundschaft "In aller Freundschaft": Kris trifft auf Koma-Schläger, die Situation eskaliert Die neue Folge von "In aller Freundschaft" mit dem Titel "Schwere Zweifel" läuft am heutigen Dienstag ab 21 Uhr im Ersten und ist außerdem bereits in der ARD-Mediathek verfügbar.

Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss