Wird Fanliebling Kris wirklich "In aller Freundschaft" verlassen?

Leipzig - Er zählt zu den absoluten Lieblingen der Fans, ist schon seit Jahren dabei. Nun könnte Pfleger Kris Haas, gespielt von Jascha Rust (32), die Serie " In aller Freundschaft " vielleicht verlassen. Oder?

Dort erhält er nämlich endlich die Zusage zum Medizinstudium, auf die er so lange gewartet hat.

Gerüchte darum gibt es schon länger. So richtig nimmt die Sache aber in der neuen Folge Fahrt auf.

Den Trailer zur Folge "Klartext" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab zu sehen.

Kai und Maria haben allerdings ganz unterschiedliche Ansichten, wie man die Patientin am besten behandeln sollte.

Kai verbeißt sich in die Arbeit und muss ausgerechnet Emils zukünftige Erzieherin Ella Mischke behandeln. Die wurde von Amir Kaiser angefahren und hat einen Schädelbasisbruch erlitten, bei dem sie ihr rechtes Ohr verloren hat.

TV-Tipp: Episode 1003 von "In aller Freundschaft" wird am heutigen Dienstag (7. März) um 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt.