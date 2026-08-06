"Inas Nacht": Deutsche Sportlegende blickt auf großen Skandal zurück
Hamburg - Die Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten" lädt zu einem weiteren feuchtfröhlichen Abend ein: Am Donnerstag (22.50 Uhr/Das Erste) läuft eine neue Folge von "Inas Nacht" - wie immer mit hochkarätigen Gästen.
Zunächst empfängt Gastgeberin Ina Müller (60) Radsportlegende und Tour de France-Sieger Jan Ullrich (52) bei sich am Tresen. Der Ex-Sportler erzählt bei einem kühlen Getränk, wie es dazu kam, dass er als Jugendlicher auf der Reeperbahn wohnte.
Außerdem blickt der gebürtige Rostocker zusammen mit der Entertainerin auf seine Profikarriere zurück - inklusive aller Höhen und Tiefen wie dem alles überstrahlenden Dopingskandal Mitte der 2000er-Jahre.
Zu dem Gespräch dazu kommt der Comedian Özcan Cosar (45). Der Kabarettist berichtet von seinen vielen Berufen - zum Beispiel Zahnarzthelfer - in denen er vor seiner Comedykarriere gearbeitet hat.
Darüber hinaus zählt der 45-Jährige auf, was Ärzte schon so alles bei ihm festgestellt haben.
Doch "Inas Nacht" wäre nicht "Inas Nacht", wenn es neben Talk und Comedy nicht auch wieder eine gehörige Portion Musik auf die Ohren gäbe!
"Inas Nacht": Rapper Marteria sorgt nicht zum ersten Mal für die Musik
Erster Musikgast in der Kneipe im Hamburger Hafen ist Sienna Spiro (20, "Die On This Hill"). Die junge Britin gilt mit ihrem Soulpop als eine der international erfolgreichsten Newcomerinnen der vergangenen Monate.
Der zweite Musik-Act hingegen ist ein wahres Urgestein des deutschen Raps: Marteria (43). Der "Lila Wolken"-Interpret prägt die Szene seit mehr als 15 Jahren und ist nicht zum ersten Mal zu Gast bei "Inas Nacht".
Dasselbe gilt für die Herren des Shantychors "De Tampentrekker", die wie gewohnt vor den Kneipenfenstern die Stellung halten und für musikalische Intermezzi sorgen. Das 14-köpfige Publikum darf sich mit den traditionellen Bierdeckelfragen wieder am Gespräch beteiligen.
Wer die neue Folge von "Inas Nacht" am Donnerstagabend verpasst, kann sie im Anschluss jederzeit in der ARD-Mediathek nachholen.
Titelfoto: NDR/ARD/Morris Mac Matzen