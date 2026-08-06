"Inas Nacht": Deutsche Sportlegende blickt auf großen Skandal zurück

Hamburg - Die Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten" lädt zu einem weiteren feuchtfröhlichen Abend ein: Am Donnerstag (22.50 Uhr/Das Erste) läuft eine neue Folge von " Inas Nacht " - wie immer mit hochkarätigen Gästen.

In der neuen Folge von "Inas Nacht" begrüßt Gastgeberin Ina Müller (60) Radsportlegende Jan Ullrich (52, l.) und Comedian Özcan Cosar (45) bei sich. © NDR/ARD/Morris Mac Matzen

Zunächst empfängt Gastgeberin Ina Müller (60) Radsportlegende und Tour de France-Sieger Jan Ullrich (52) bei sich am Tresen. Der Ex-Sportler erzählt bei einem kühlen Getränk, wie es dazu kam, dass er als Jugendlicher auf der Reeperbahn wohnte.

Außerdem blickt der gebürtige Rostocker zusammen mit der Entertainerin auf seine Profikarriere zurück - inklusive aller Höhen und Tiefen wie dem alles überstrahlenden Dopingskandal Mitte der 2000er-Jahre.

Zu dem Gespräch dazu kommt der Comedian Özcan Cosar (45). Der Kabarettist berichtet von seinen vielen Berufen - zum Beispiel Zahnarzthelfer - in denen er vor seiner Comedykarriere gearbeitet hat.

Darüber hinaus zählt der 45-Jährige auf, was Ärzte schon so alles bei ihm festgestellt haben.

Doch "Inas Nacht" wäre nicht "Inas Nacht", wenn es neben Talk und Comedy nicht auch wieder eine gehörige Portion Musik auf die Ohren gäbe!