Jahrzehnte nach "Friends": Plötzlich kann man die Fortsetzung kostenlos streamen

Los Angeles (USA) - Von 1994 bis 2004 - und auch noch viele Jahre später - begeisterte "Friends" Abermillionen Zuschauer auf der ganzen Welt. Die Sitcom machte die sechs Hauptdarsteller zu großen Stars, so auch Matt LeBlanc (57), der in der Serie Joey Tribbiani spielte. Was viele Fans vielleicht gar nicht mehr wissen: "Joey" bekam nach dem Ende von "Friends" eine eigene Show verpasst - und die kann man nun kostenlos streamen!