"Hört nicht an der Kreißsaaltür auf": Joko & Klaas nutzen 15 Minuten Sendezeit für Hilferuf der Hebammen

Unterföhring - Bei " Joko & Klaas gegen ProSieben " konnten sich Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) die 15 Minuten Sendezeit sichern - und setzen diese wieder für eine wichtige Botschaft ein.

Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) nutzen ihre 15 Minuten für ein wichtiges Thema. © Joyn/Nadine Rupp/ProSieben/obs

Pünktlich um 20.15 Uhr beginnen Joko und Klaas mit einem zunächst heiteren Vorspann, doch die Stimmung kippt schnell ins Ernste. Auf dem Bildschirm erscheint: Waldkrankenhaus Spandau.

Nachfolgend werden den Zuschauern unter sanfter Musik bewegende Videoaufnahmen von verschiedenen Frauen gezeigt - Frauen, die gerade eine Geburt vor sich haben. Immer an der Seite der werdenden Mütter: Die Hebamme.



Mehrere Geburtshelferinnen sprechen über ihren Beruf, den so viele Frauen in Deutschland ausüben: „Hebammen sind wichtig, weil sie die Frauen originär betreuen“ und "Hebammen sind die Personen, die Abweichungen im Geburtsverlauf erkennen und eingreifen müssen."

Die Hebamme leitet die Mutter durch den kompletten Prozess, ist auch bei Notsituationen sofort zur Stelle. Gerade für Frauen mit Fehlgeburten ist das Wissen, diese schwere Zeit nicht alleine durchstehen zu müssen, unbezahlbar. "Das hat mich gerettet, psychisch", so eine Dame im 15-Minuten-Clip von Joko & Klaas.

"Das hört nicht an der Kreissaaltür auf". Doch das könnte sich bald ändern, denn der neue Hebammenhilfevertrag greift ab dem 1. November und bringt zahlreiche Nachteile mit sich. Die Konsequenz? Viele Hebammen kündigen.