Joko und Klaas bei der Paar-Therapie: "Mach hin! Das ist wirklich unerträglich"

München - In der zweiten Ausgabe der aktuellen Staffel " Joko & Klaas gegen ProSieben " am Mittwochabend wurde die Beziehung des TV-Duos einem Stresstest unterzogen.

Für Klaas Heufer-Umlauf (42, r.) war die Situation sichtlich unangenehm. Joko Winterscheidt (46) kostete das aus. © Screenshot/Joyn/ProSieben

Denn Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) ziehen mittlerweile seit über 15 Jahren gemeinsam durch die TV-Landschaft. ProSieben wollte sichergehen, dass die beiden auch in Zukunft Seite an Seite zu sehen sind.

Um die Aufgabe zu gewinnen, mussten Joko und Klaas auf "Promi Island", der privaten Insel von Herrn ProSieben, verschiedene Herausforderungen, die an Reality-Formate angelehnt waren, meistern.

Unter anderem mussten die Moderatoren sich bei einer Art Paar-Therapie sagen, was sie am anderen schätzen. "Ich finde, du hast schöne Klamotten. Ich finde, du bist witzig. Und ich finde, du bist auch nett", brachte Klaas das Komplimente-Geben im Schnelldurchlauf hinter sich.

Als Joko an der Reihe war, wurde die Situation Klaas noch unangenehmer. "Mach hin! Das ist wirklich unerträglich", forderte er Joko auf, seine Komplimente schneller zu nennen, um dem Spuk ein Ende zu bereiten. "Also für mich war die Situation auch unerträglich", erzählte Joko im Nachgang und Klaas fügte hinzu: "Unerträglich lustig!"

Am Ende konnte sich das TV-Duo im Paar-Stresstest einen Vorteil erkämpfen.