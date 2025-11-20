Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben: Das ist ihre Strafe

München - Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) haben die Auftaktfolge der neuen Staffel " Joko und Klaas gegen ProSieben " verloren und müssen büßen.

Da hatten Joko Winterscheidt (46, l.) und Klaas Heufer-Umlauf (42) noch gut lachen - am Ende mussten sie sich jedoch geschlagen geben. © Joyn/Nadine Rupp

Für Joko und Klaas stehen endlich wieder mehrfach 15 Minuten Sendezeit auf dem Spiel. Am Mittwochabend mussten sie sich in der Show aber knapp geschlagen geben. Der Sender darf sich deshalb eine Strafe für den beiden ausdenken.

2019 komponierte und sang das Duo im Rahmen der Show die ProSieben-Hymne "We Love To Entertain You". Nach sechs Jahren wird es Zeit für eine Modernisierung, so der Sender. Joko und Klaas müssen die bekannte Tonfolge neu interpretieren!

Ab Donnerstag gibt es nun verschiedene Remix-Versionen der Melodie. Dabei sind Italo-, Disco- und Volksmusik-Varianten, erklärt ProSieben. Die "Werke" sind ab sofort auf gut sortierten Audio-Streaming-Plattformen verfügbar, so ProSieben.

Ob sich Joko und Klaas dafür rächen können?