15 Minuten Programmwechsel – oder etwa nicht? Joko und Klaas kündigten "Sensationelles" an

Unterföhring – ProSieben muss (oder darf?) am Mittwochabend sein Programm ändern: Nach ihrem Sieg am Vorabend übernehmen Joko und Klaas für 15 Minuten das Sender-Ruder.

Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (40) sind die strahlenden Sieger – doch was haben die beiden nun vor? © ProSieben / Nadine Rupp

Die beiden Entertainer Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (40) haben in der vorletzten Ausgabe der aktuellen Staffel "Joko & Klaas gegen Pro Sieben" ihren Arbeitgeber besiegen können.

Nach ihrem Erfolg zur herbstlichen Auftaktsendung haben die beiden jedoch auf die gewonnenen Minuten – vorerst noch – verzichtet und etwas "Sensationelles" angekündigt.

Ob es dieses Mal wieder so sein wird, oder ob die damit erspielten 30 Minuten am Mittwoch eingelöst werden, darf also abgewartet werden. Allerdings gaben sie über X/Twitter schon bekannt, dass sie um 20.15 Uhr "was Schönes" zeigen wollen.

Hätten sie am Dienstagabend ihre dritte Niederlage in Folge verpasst bekommen, würde sich der Sender auf eine neue, kleine Kunstsammlung, die die beiden hätten kreieren müssen, freuen. So aber bleiben die Folgen des Show-Finalsiegs der beiden Moderatoren noch ungewiss.

Um es den beiden möglichst schwer zu machen, hat ihr Haus- und Hofsender prominente Gegenspieler wie die Musiker Vanessa Mai (31) und Axel Bosse (43) oder die beiden Entertainer Katrin Bauerfeind (41) und Oliver Kalkofe (58) ins Rennen geschickt. Vergebens.