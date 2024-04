Joko & Klaas kämpfen um 24 Stunden Sendezeit: Volles Risiko scheitert beim ersten Anlauf

Doch warum volles Risiko? Natürlich werden die 24 Stunden Programmchef-Posten nicht einfach so in den Topf geworfen.

Mit den von Winterscheidt im Vorfeld gebastelten Plateau-Schuhen muss Klaas Heufer-Umlauf im zweiten Spiel den Basketballkorb treffen. © Seven.One / Nadine Rupp

Überragende 18,5 Prozent der werberelevanten Zielgruppen fieberten live in der ersten von sechs Staffel-Shows vor den Abspielgeräten mit und wurden Zeuge, wie das Erfolgsduo mit seinen hohen Zielen scheiterte.



Mit nur 13 verbleibenden Versuchen starten Joko und Klaas in die sechste Spielrunde. Mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h drehte sich ein Balken, auf dem die beiden - sich gegenübersitzend - einen Tennisball zuwerfen und natürlich auch fangen mussten. Ein einziges Mal.

Physiker werden an dieser Stelle wissentlich schmunzeln, denn durch "Die Corioliskraft" (zugleich Name des Spiels) ändert der Ball in der Bewegung seine Flugbahn. Was im Stehen lächerlich einfach ist, entpuppte sich hier als unüberwindbar - und die beiden verloren noch vor dem Finaleinzug.

Als Strafe müssen sie nun rund 100 Start- und Ende-Clips für die Werbeblöcke auf ProSieben in speziellen Anzügen aufnehmen, die ab Mittwoch bis zur nächsten Sendung gezeigt werden.

Am kommenden Dienstag startet dann die 50. Show um 20.15 Uhr - und eine neue Übernahme-Chance für Joko und Klaas.