Joko & Klaas starten Mega-Schatzsuche! So könnt Ihr eine Million Euro gewinnen

Joko Winterscheidt (44, l.) und Klaas Heufer-Umlauf (40) vergeben eine Million Euro. Allerdings nur an eine Person, die gut Rätsel lösen kann. © Jörg Carstensen/dpa

Im Anschluss an den gewohnten Hinweis, dass für den Inhalt der folgenden 15 Minuten ausschließlich die beiden Entertainer verantwortlich sind, waren Winterscheidt und Heufer-Umlauf in schwarzen Maßanzügen in einem leerstehenden Gebäude zu sehen. Bei sich hatten beide einen silbernen Koffer, der es in sich hat. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Bei dem Inhalt handelt es sich um eine Million (!) Euro, wie das Duo nach einer kurzen Anmoderation enthüllte. Und diese Summe soll schon bald das Leben eines Menschen verändern. Wessen Leben?

Das entscheidet sich in den kommenden Tagen! Es gilt das Motto: "Wer es findet, darf es behalten."

Vom heutigen Mittwochabend bis zum kommenden Dienstagabend wird jeweils zur Primetime um 20.15 Uhr eine fünfminütige Folge auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt, in der stets ein knackiges Rätsel im Mittelpunkt steht.

Die vom Duo erspielte Sendezeit wird somit aufgeteilt und mit der zuvor aufgesparten aus dem Oktober kombiniert.